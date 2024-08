George und Amal Clooney: Verliebte Küsse in Italien

Stil–Ikone Amal Clooney hatte sich für das festliche Abendessen für ein schwarzes Riemchenkleid und hohe Absätze entschieden. Ihr Gatte erschien legerer in einem bequemen, schwarzen T–Shirt und Hose. George und Amal Clooney schlossen am 27. September 2014 in Venedig den Bund fürs Leben. Die Zwillinge Ella und Alexander (7) kamen 2017 auf die Welt. Das Paar lebt unter anderem am Comer See, in der Provence und in Los Angeles.