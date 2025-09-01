Georgina Rodriguez setzt in Venedig ihren Verlobungsring in Szene

Verlobung nach mehr als acht Jahren

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez zeigten sich erstmals Anfang 2017 der Öffentlichkeit als Paar. Nach mehr als acht gemeinsamen Jahren verkündete sie am 11. August auf Instagram die Verlobung. «Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben», schrieb sie zu einem Bild, das den Verlobungsring an ihrer Hand zeigte. Das Paar hat zusammen die leiblichen Töchter Alana Martina und Bella Esmeralda. Bella Esmeraldas Zwillingsbruder Angel starb kurz nach der Geburt. Die Zwillinge Eva und Mateo kamen 2017 per Leihmutter zur Welt. Schon im Jahr 2010 wurde zudem Ronaldos Sohn Cristiano Jr. geboren.