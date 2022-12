Geplantes Bob-Dylan-Biopic mit Timothée Chalamet erhält neuen Titel

Lange Zeit war es ruhig geworden um ein bereits im Jahr 2020 angekündigtes Bob-Dylan-Biopic mit Superstar Timothée Chalamet (26) in der Hauptrolle. Unter der Regie von «Indiana Jones und der Ruf des Schicksals»-Macher James Mangold (59) wird Chalamet in der Künstlerbiografie in die Haut von Folk-Legende Dylan (81) schlüpfen. Vor über einem Monat bestätigte der 26-jährige Schauspiel-Star gegenüber «Variety», dass sich der Film mit dem Arbeitstitel «Going Electric» nach wie vor in der Mache befinden würde. Regisseur Mangold verriet jetzt pünktlich zu Weihnachten zudem, dass sich der Titel des geplanten Filmprojekts geändert habe. Er lautet nun: «A Complete Unknown».