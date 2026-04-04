«Gerald & Anna: Goodbye Namibia»: Neustart für «Bauer sucht Frau»-Paar

Schulden und die grösste Dürre seit 30 Jahren haben Geralds Farm in eine finanzielle Schieflage gebracht. Die drohende Pleite belastete ihre Ehe. Laut Anna war diese Phase die «härteste Zeit» in ihrer Beziehung. Sie dachten über eine Scheidung nach. Doch dann schlug Gerald eine Paartherapie vor. Die habe ihnen geholfen, dass aus dem «kleinen Funken», der bei beiden noch vorhanden war, «wieder Liebe entsteht», wie Anna sagt.