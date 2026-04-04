«Gerald & Anna: Goodbye Namibia»: Neustart für «Bauer sucht Frau»-Paar

2017 besuchte Anna (35) bei «Bauer sucht Frau» Gerald Heiser (40) zum ersten Mal auf seiner Farm in Namibia. Es funkte sofort, sie heirateten nur ein Jahr später, bekamen zwei Kinder. Doch nach fast zehn Jahren kehren sie Afrika den Rücken. «Bauer sucht Frau» begleitet den Abschied und Neuanfang der Fanlieblinge in dem Special «Gerald & Anna: Goodbye Namibia» (RTL, Karfreitag um 19:05 Uhr, auch RTL+).
Schulden und die grösste Dürre seit 30 Jahren haben Geralds Farm in eine finanzielle Schieflage gebracht. Die drohende Pleite belastete ihre Ehe. Laut Anna war diese Phase die «härteste Zeit» in ihrer Beziehung. Sie dachten über eine Scheidung nach. Doch dann schlug Gerald eine Paartherapie vor. Die habe ihnen geholfen, dass aus dem «kleinen Funken», der bei beiden noch vorhanden war, «wieder Liebe entsteht», wie Anna sagt.
Gerald schlägt Umzug nach Polen vor
Doch die finanziellen Sorgen bleiben. «Die Zinsen fressen uns auf», sagt Gerald. Irgendwann zog er die Notbremse. Er schlug vor, die Farm zu verkaufen und in Annas Heimat Polen zu ziehen.
Nur wenige Möbel wollen Gerald und Anna in ihr neues Leben mitnehmen. Darunter ist ihr Ehebett, das sie einst auf einem kleinen Markt in der Nähe ihrer Farm aufgetrieben haben. Den Rest versteigern sie. Auch der Traktor muss unter den Hammer.
«Als ob jemand gestorben wäre»
Während Tochter Alina (3) noch zu klein ist, etwas von dem Umzug mitzubekommen, tut sich Sohn Leon (5) schwer. Er verliert schliesslich seinen besten Freund. Nur widerwillig lässt er sich mit der Familie darauf ein, polnisch zu lernen. Das ist für den Neuanfang aber notwendig. Gerald kann auf Polnisch schliesslich nur Schimpfworte.
Anna fliegt alleine nach Polen, sucht mit ihren Eltern nach einer neuen Bleibe. Anna und Gerald haben sich für die Hafenstadt Danzig entschieden. Dort könnte der gelernte Schiffsmechaniker Gerald Arbeit finden. Ihren Mann lässt Anna über ihr Smartphone an der Besichtigung von diversen Rohbauten teilhaben. Der gebürtige Namibier sucht derweil einen neuen Besitzer für seine Farm. Der Staat kauft sie ihm schliesslich ab.
Als schliesslich die letzten Sachen gepackt sind, fliessen die Tränen. Das Paar umarmt sich ein letztes Mal vor dem Tor des Grundstücks. Für Anna fühlt sich der Abschied an, «als ob jemand gestorben wäre».
Bürojob statt Farmarbeit für Gerald
Später besucht Inka Bause (57) die Familie Heiser in Polen. Mit Brot und Salz betritt sie das Haus, das nach nur drei Wochen schon vollständig eingerichtet ist. Gerald erzählt, dass er schon einen Job gefunden hat. Er ist nicht wie geplant am Hafen tätig, sondern arbeitet zum ersten Mal in seinem Leben im Büro. Und ist glücklich.
Überhaupt wirkt die Familie in ihrer neuen Heimat glücklich. Auch wenn das Wetter natürlich anders ist. Dick eingemummelt tollen Anna und Gerald mit den Kids am Ostseestrand. Nach dem Horrorjahr 2025 scheint es für die Fanlieblinge und langjährigen Sorgenkinder von «Bauer sucht Frau» ein Happy End gegeben zu haben.