Gerald und Anna Heiser: Brandstiftung auf ihrer Farm in Namibia

Sie war allein mit den zwei Kindern zu Hause

In einer Story auf ihrer Instagram-Seite berichtete die gebürtige Polin von den Vorkommnissen. «Ein Mann hat gestern drei Nachbarfarmen inklusive unserer angesteckt. Gerald hat mich über das Funkradio gerufen, dass ich das ganze Haus abschliessen soll, denn ich war ja alleine mit den Kindern da.» Solche Situationen passierten äusserst selten in dem Land. «Aber dadurch, dass die Polizei hier leider nutzlos ist, bin ich als Frau mit kleinen Kindern so weit weg von der Stadt ausgeliefert.» Deshalb überlege sie nun, wie sie sich verteidigen könne. «Ich glaube, ich muss doch lernen, zu schiessen. Ich hoffe natürlich, nie in eine Situation zu kommen, dass ich ein Gewehr gebrauchen müsste.»