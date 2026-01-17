Gerald und Anna Heiser: Dieses TV-Format kommt für sie nicht infrage

«Uns geht es super»

Der Neustart in Polen, wohin die Familie nach Verkauf der Farm in Namibia im vergangenen Jahr gezogen ist, scheint geglückt. Wie Anna Heiser weiter verriet, gefalle ihrem Mann seine neue Arbeit «sehr gut». «Er geht gerne zur Arbeit und hat das erste Mal seit Jahren Erfolgserlebnisse. Das tut ihm gut.» Auch die Ehe läuft nach einer schweren Krise wieder. «Uns geht es super!», betonte die 35–Jährige. «Durch diese Krise hat unsere Beziehung ein krasses Level erreicht. Die Gespräche sind viel tiefgründiger, wir sind viel offener und reflektierter als je zuvor.» Weiterer Nachwuchs stehe aber nicht an, sie sei nicht schwanger.