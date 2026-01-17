Gerald und Anna Heiser: Dieses TV-Format kommt für sie nicht infrage

«Bauer sucht Frau»–Star Anna Heiser (35) hat in einer Instagram–Fragerunde neue Einblicke in das Leben mit ihrem Mann Gerald (40) und ihren beiden Kindern in Polen gegeben. Dabei verriet sie auch, dass das Paar immer wieder Anfragen für weitere TV–Formate erhalte.
«Ja, zum Beispiel Sommerhaus der Stars, aber es kommt für uns nicht infrage», liess die gebürtige Polin dazu wissen. Ganz auf das Paar im Fernsehen müssen Fans aber nicht verzichten. Denn sie seien auch künftig mal wieder in einem «Bauer sucht Frau»–Format zu sehen.
«Uns geht es super»
Der Neustart in Polen, wohin die Familie nach Verkauf der Farm in Namibia im vergangenen Jahr gezogen ist, scheint geglückt. Wie Anna Heiser weiter verriet, gefalle ihrem Mann seine neue Arbeit «sehr gut». «Er geht gerne zur Arbeit und hat das erste Mal seit Jahren Erfolgserlebnisse. Das tut ihm gut.» Auch die Ehe läuft nach einer schweren Krise wieder. «Uns geht es super!», betonte die 35–Jährige. «Durch diese Krise hat unsere Beziehung ein krasses Level erreicht. Die Gespräche sind viel tiefgründiger, wir sind viel offener und reflektierter als je zuvor.» Weiterer Nachwuchs stehe aber nicht an, sie sei nicht schwanger.
Erst kurz zuvor hatte sie einen nachdenklichen Post zu einem dritten Kind veröffentlicht. Darin schrieb sie: «Ich habe wieder dieses Gefühl... noch einmal all das zu erleben – die Schwangerschaft (aber bitte diesmal ohne Übelkeit), die Geburt, diese samtweiche Haut zu streicheln und diesen unverwechselbaren Babygeruch einzuatmen. Doch so sehr mein Herz sich freuen würde, so laut schreit mein Kopf NEIN.»
Ihre Liebe fanden sie bei «Bauer sucht Frau»
Anna und Gerald Heiser lernten sich 2017 bei der RTL–Sendung «Bauer sucht Frau» kennen, ein Jahr später heirateten sie. Seitdem nehmen sie ihre Fans auf Social Media durch ihren Alltag mit. 2021 und 2022 kamen ihre Kinder zur Welt. Das Paar berichtete offen über berufliche Probleme auf der Farm, insbesondere aber auch eine Ehekrise und die Herausforderungen einer langjährigen Beziehung. Die beiden entschieden sich für eine Paartherapie und den Neustart in Polen.