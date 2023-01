Gerard Butler: Säure-Unfall am Set seines neuen Films «Plane»

Gerard Butler (53) hat in der Talkshow «Late Night with Seth Meyers» kürzlich von einem Säure-Unfall am Set seines Films «Plane» in Puerto Rico berichtet. «Egal was ich tue, ich schaffe es immer, mich selbst zu verletzen», scherzte Butler im Gespräch mit Seth Meyers (49) und erklärte dem Moderator, dass er «von Natur aus ungeschickt» sei.