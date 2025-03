Gérard Depardieu beteuert weiterhin: «Habe niemanden betatscht»

Vulgäre Aussage soll missverstanden worden sein

Am Dienstag hatte die erste Klägerin von einem mutmasslichen Vorfall am selben Set während eines Streits mit Depardieu berichtet, bei dem der Schauspieler die Bühnenbildnerin begrabscht haben soll. Demnach habe Depardieu gesagt: «Komm und berühre meinen grossen Sonnenschirm, ich werde ihn dir in die M..... stecken!», zitierte «Le Monde» die Aussage der Klägerin. Zu den ihm vorgeworfenen vulgären Äusserungen sagte er, dass diese missverstanden worden seien. Er könne daran nichts Anstössiges erkennen und empfinde seine Aussagen eher als witzig.