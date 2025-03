Gérard Depardieu: Prozess wegen sexueller Nötigung startet in Paris

Eigentlich sollte der Prozess wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen Gérard Depardieu (76) bereits am 28. Oktober 2024 in Paris beginnen. Er wurde jedoch wegen einer Erkrankung des Schauspielers verschoben. Am Montag, dem 24. März, soll es nun endlich in der französischen Hauptstadt losgehen.