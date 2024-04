Gérard Depardieu vor Gericht: Ist seine Karriere endgültig zerstört?

Bisher perlten zahlreiche Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe an Gérard Depardieu (75) ab – sogar der konkrete Vorwurf einer Vergewaltigung konnte ihm kaum etwas anhaben. Der Schauspieler, der in Frankreich so etwas wie ein lebendes Weltkulturerbe ist, setzte in den vergangenen Jahren seine Karriere nahezu unbehelligt fort. Doch damit könnte nun Schluss sein. Denn Depardieu muss sich laut der Pariser Staatsanwaltschaft im Oktober dieses Jahres vor Gericht verantworten. Am Montag (29. April 2024) musste er auf einer Polizeiwache vorsprechen und war vorübergehend sogar in Gewahrsam. Nach der Befragung wurde er aber wieder auf freien Fuss gesetzt.