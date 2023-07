Gerhard Delling: Diesen Rat für die Zukunft hat er für seine Töchter

Sie setzen sich auch als Vater für ihre Töchter für eine bessere Zukunft ein. Welchen Rat würden Sie ihren Kindern mit auf den Weg geben wollen?

Delling: Am besten wäre es, sich im jungen Erwachsenenleben ein paar Grundsatzfragen zu stellen. Einmal ohne Handy und Ablenkung für eine Weile an einem stillen Ort in sich reinhorchen: Was will ich eigentlich? In der Beziehung? Im Beruf, für mein Leben? Ein Plan ist immer besser und kann vor Enttäuschung schützen. Auch wenn es meist ganz anders kommt. Aber es hat einen bewussten und damit richtigen Anfang.