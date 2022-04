Gerhard Schröder tritt bei Heimatverein Hannover 96 aus

Ex-Kanzler Gerhard Schröder (78, SPD) ist bei seinem Heimatverein Hannover 96 ausgetreten. Das gab der Vorstand des Fussballvereins laut «Bild»-Zeitung an diesem Donnerstag (7. April) bekannt. Der Klub hatte zuvor einen Vereinsausschluss geprüft und Schröder um eine kurzfristige Stellungnahme sowie Prüfung durch ihn selbst gebeten, «ob seine eigenen Werte noch mit den Werten des Vereins in Einklang stehen», hiess es in einer Mitteilung von Anfang März.