Gerhard Schröders Ehefrau Soyeon hat offenbar den Doktortitel erlangt

Gerhard Schröder schultert den Weihnachtsbaum

Vor ihrem Doktor–Posting hatte sie in den vergangenen Wochen einige Einblicke in die Weihnachtsfeierlichkeiten gezeigt. Offenbar geht es dem Altkanzler nach seiner Burnout–Behandlung, die sein Anwalt im Februar bestätigt hatte, wieder besser. Seine Ehefrau postete ihn entspannt beim Tannenbaumkauf. Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum sei bei ihnen «Tradition pur», bekundete sie dazu. Der 81–Jährige trug den Baum sogar auf seiner Schulter und schmückte ihn anschliessend mit Kugeln und Kerzen. In einer kleinen Weihnachtsansprache äusserte Schröder sich dann in seiner Weihnachtsstube zum Stand der Demokratie und wünschte allen Familien «Kraft, Klarheit und Zuversicht für das neue Jahr».