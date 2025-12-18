Gerichtsmedizin enthüllt Todesursache von Rob und Michele Reiner

Nick Reiner wurde bereits wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. Der 32–Jährige, der jahrelang mit Suchtproblemen kämpfte, soll seine Eltern nach einem vorangegangenen Streit getötet haben. Bei seinem ersten Erscheinen vor Gericht am Mittwoch wirkte der Angeklagte sichtlich gezeichnet. Laut Medienberichten und Gerichtszeichnern trug er ein spezielles Gewand zur Suizidprävention.