Gerichtsmedizin: Kiss-Mitgründer starb an Folgen eines Sturzes

Ace Frehleys Familie war bei ihm

Frehley war am 16. Oktober 2025 im Alter von 74 Jahren in Morristown, New Jersey, verstorben. Seine Familie hatte bereits mitgeteilt, dass der Musiker zuvor gestürzt war. «In seinen letzten Momenten hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen und friedlichen Worten, Gedanken, Gebeten und Absichten umgeben zu können», zitierte das Magazin «People» die Angehörigen. Das Ausmass seines Todes sei unvorstellbar, die Erinnerung an ihn werde aber «für immer weiterleben».