Darum geht es in «German Crime Story: Gefesselt»

Der berüchtigte «Säurefassmörder» Raik Doormann versetzt den Raum Hamburg Anfang der 80er und 90er Jahre in Angst und Schrecken: Er entführt, quält und tötet Frauen brutal in seinem eigenen Atombunker. Erst die Opferbetreuerin und spätere Mordkommissarin Nela Langenbeck stösst auf Hinweise zu seinen Taten. Doch zu dieser Zeit sind Frauen innerhalb der Polizeibehörde eher als Sekretärinnen statt als Ermittlerinnen angesehen. Sie erntet für ihre Ansätze also anfangs Kopfschütteln. Trotz aller Widerstände kommt sie schliesslich Doormann und seinen grausamen Taten auf die Spur. Die Geschichte ist von einem wahren Kriminalfall inspiriert.