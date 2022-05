«Germany's next Topmodel» 2022: Lou-Anne ist die Siegerin

Heidi Klum (48) präsentierte am Donnerstagabend die finale Ausgabe der 17. Staffel von «Germany's next Topmodel». In Fransenhose und Glitzer-Body sorgte Klum dieses Mal selbst für den Opener der Live-Show zum Finale. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (32) klimperte sie am Klavier, bevor sie ihren Song «Chai Tea with Heidi» anstimmte. Nach einem langen Kuss für ihren Liebsten eroberte sie die Bühne. Song-Partner Snoop Dogg (50) und das DJ-Projekt WeddingCake ihres Mannes sorgten als Projektion für visuelle Unterstützung. «Sorry, wenn es schief war, ich habe es probiert», erklärte Klum nach ihrer Einlage. Anschliessend rückten die diesjährigen Kandidatinnen der Model-Castingshow von ProSieben in den Mittelpunkt.