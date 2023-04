«Germany's Next Topmodel»: Auf High Heels durchs Bällebad

Die Models sind zurück in Berlin und endlich wird Geld verdient: Casting-Woche bei «Germany's Next Topmodel» (Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben). Designer Kilian Kerner sucht für seine Fashion-Week-Show in Berlin Models. Gecastet werden aber nicht nur GNTM-Teilnehmerinnen sondern insgesamt 700 Models, was den Druck bei den Neulingen nicht unbedingt verringert.