«Germany's next Topmodel»: Aufstand der Männer-Models gegen Kunden

Doch Faruk nimmt die Entschuldigung nicht an. Rauh ist vom Zusammenhalt der Gruppe regelrecht überrumpelt. Er hofft, dass es sich einige der Models noch anders überlegen. Und tatsächlich: Kevin, Pierre und Moritz kommen ins Grübeln. «Es ist ein Job. Und darum geht es beim Modeln.» Kurz darauf stehen sie für «Approved» vor der Kamera. «Wenn man in dem Job arbeiten will, muss man so etwas hinter sich lassen», gibt sich Kevin abgeklärt. Und Heidi rät: «Sie, liebe Zuschauer, müssen sich Ihre Meinung dazu selbst bilden.»