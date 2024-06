«Germany's next Topmodel»: Das waren die Highlights der 19. Staffel

Am 13. Juni ist es so weit – Heidi Klum (51) wird zum 19. Mal «Germany's next Topmodel» (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn) küren. Erstmals in der Geschichte der Castingshow wird es dann nicht nur eine Siegerin, sondern auch einen Sieger geben. Denn in dieser Staffel sind auch Männer zu dem Modelwettbewerb angetreten. Das waren die Highlights der diesjährigen Staffel.