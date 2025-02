«Germany's next Topmodel»: Die bisher grössten Aufreger der Show

In diesem Jahr sucht Heidi Klum (51) zum 20. Mal bei «Germany's next Topmodel» Deutschlands Nachwuchsmodel. Die Jubiläumsstaffel der ProSieben–Show startet am 13. Februar 2025. Was diese wohl für die Zuschauerinnen und Zuschauer bereithält? In den vergangenen Jahren «GNTM» passierte schon so einiges...