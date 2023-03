«Germany's next Topmodel»: Die Elevator Boys verwirren die Models

In der siebten Woche von "Germany's next Topmodel« (Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben) sollen die angehenden Models zuerst ihre innere Diva entfesseln - mit einer Hommage an Marilyn Monroe (1926-1962). Dafür müssen sie Text und Choreografie zu ihrem Hit »Diamonds Are A Girl's Best Friend" einstudieren und am nächsten Tag beim Videoshooting möglichst formvollendet präsentieren.