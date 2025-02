«Germany's next Topmodel»: Die grössten Erfolge der Kandidatinnen

Moderatorinnen und Schauspielerinnen aus dem «GNTM»–Universum

Heidi Klum betont in ihrer Show immer wieder, dass die Teilnehmerinnen das Gesamtpaket mitbringen müssen. Dass sie ein solches besitzt, hat ihre erste Siegerin Lena Gercke (36) bewiesen. Nach der Show 2006 wurde sie nicht nur ein beliebtes Werbegesicht, sondern auch als Moderatorin erfolgreich. Sie stand für «Austria's Next Topmodel» sowie für «The Voice of Germany» als Host vor der Kamera. Ausserdem sass sie in der Erfindershow «Das Ding des Jahres» in der Jury, war bei «Schlag den Star» zu sehen, hat ihr eigenes Modelabel und 3,3 Millionen Follower im Netz.