«Germany's next Topmodel»: Die Models bekommen überraschende Besuche

Die Girls bei «Germany's next Topmodel» (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben) werden in der 13. Folge von ihren Liebsten überrascht. Vorher gibt es aber noch ein Shooting in einem Luxus-Penthouse in Los Angeles zu bestehen. Eingekleidet von den Star-Designern Saint Laurent, Vauthier, Costello und Dundas, posieren die Models mit Champagnerflaschen und Diamanten. Im Hintergrund platzieren sich währenddessen ihre Liebsten. Bei der Besichtigung der Bilder ist die Überraschung dann natürlich gross.