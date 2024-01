«Germany's next Topmodel»: Die neue Staffel startet Mitte Februar

Gute Nachrichten für alle «GNTM»–Fans: ProSieben hat an Neujahr bekanntgemacht, ab wann es neue Folgen von «Germany's next Topmodel» zu sehen gibt. Die 19. Staffel startet am 15. Februar, erklärt der Sender auf Instagram und in einer Pressemitteilung. Wie gewohnt geht es um 20:15 Uhr zur Primetime los – und weitere Episoden sind im Anschluss immer donnerstags zu sehen.