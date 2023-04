«Germany's next Topmodel»: Diese Girls haben keinen Fun

Bei «Germany's next Topmodel» (Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben) geht es diesmal an den Strand. Am Venice Beach sollen die Frauen in bunten Disko-Outfits über weissen Teddybären in einem überdimensionalen Greifarm posieren. Dabei sind diesmal jede Menge Zuschauer und Paparazzi. Was den Models ganz gut gefällt. «Man fühlt sich wie ein Star», freut sich Anya (19). Noch.