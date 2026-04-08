«Germany's next Topmodel»: Fans müssen sich auf Änderung einstellen

Wie in alten Zeiten: «GNTM» nur noch donnerstags

Doch das ändert sich nach der Folge vom 9. April. Laut ProSieben–Programmkalender läuft «Germany's next Topmodel» ab dem 16. April nur noch einmal wöchentlich und zwar immer donnerstags um 20:15 Uhr. Das ist auch der Sendeplatz, den die Show von Heidi Klum (52) vor der Einführung der männlichen Kandidaten 2024 Jahr für Jahr besetzt hatte. Der 15. April ist damit der erste Mittwoch der aktuellen Staffel, an dem «GNTM»–Fans leer ausgehen.