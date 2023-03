«Germany's next Topmodel»: Fast nackt vor dem ersten Casting

Bademäntel, Bauchgefühle und Boobies

Zunächst stehen also bei einem Shooting für die Sedcard Aufnahmen für die Model-Bewerbungsmappe an. In rosa-strahlenden «GNTM»-Bademänteln erfahren die Kandidatinnen, dass sie für die Fotos allerdings nicht gerade viel tragen sollen. Anna-Maria (24) betont etwa erst, wie wichtig diese Fotos doch sind, nur um dann festzustellen: «Als ich erfahren habe, dass wir heute halbnackt shooten [...], war ich echt verwirrt, weil so ein Sedcard-Shooting verbinde ich eigentlich mit diesen typischen Basic-Klamotten. Und jetzt sind wir da halbnackt.»