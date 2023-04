«Germany's next Topmodel»: Heidi bereitet ihre Models auf den Hass vor

Lebensweisheiten von Heidi Klum

Auch Heidi Klum (49) kennt Hasskommentare von ihren eigenen Social-Media-Kanälen und kann versichern: «Der Hass, der ist einfach da.» Nachdem einige der schlimmsten Shitstorms und Kommentare gezeigt wurden, die vorherigen «GNTM»-Models erfahren mussten, sind die Mädels schwer schockiert. Heidi rät, sich auf Social Media nicht in Diskussionen verwickeln zu lassen. «Du hast natürlich das Recht, dazu was zu sagen. Der Ball fängt dann aber an zu rollen...» Sie gibt den Mädchen den Tipp, sich eine harte Schale zuzulegen - «ausser ihr wollt aussteigen.» Und erinnert sie daran, dass sie trotz allem die Kontrolle über ihr Leben übernehmen müssen: «Egal was die Leute sagen, wir müssen unser Leben so leben, wie wir das leben wollen.»