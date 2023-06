An diesem Donnerstag, 15. Juni, steigt das grosse Finale der 18. Staffel «Germany's next Topmodel» (20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream oder auf Joyn). Heidi Klum (50) wird in der Show zahlreiche Gäste begrüssen, bevor sie die Siegerin der diesjährigen Staffel kürt.