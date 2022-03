«Germany's next Topmodel»: Jasmin wehrt sich gegen Heidis Umstyling

«Innerlich bin ich ausgerastet»

Am härtesten trifft es Vanessa (20). Sie, mit braunen, langen Haaren eher Typ Unscheinbar, ahnt bereits Böses, als Heidi ihr mitteilt, dass sie in Zukunft «herausstechen» wird. Dafür werden alle Geschütze aufgefahren: Vanessa bekommt erst einen Bob geschnitten, dann ein Pony, anschliessend werden die Haare gebleicht und zum Schluss auch noch gefärbt: knallgrün. «Innerlich bin ich ausgerastet», so Vanessa. «Ne, also das ist echt... widerlich.» Lieselotte (66) versucht zu trösten: «Jetzt biste nicht mehr 0815, jetzt biste speziell!» Als sie sich zum ersten Mal im Spiegel sieht, steht für sie fest: «Sobald ich zu Hause bin, werde ich auf jeden Fall einen Friseur aufsuchen.»