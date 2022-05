«Germany's next Topmodel»: Leni Klum ist Gastjurorin im Halbfinale

Heidi Klum setzt bei «GNTM» auf Familie

Ganz überraschend ist Leni Klums Auftritt nicht. Schon während der «GNTM»-Dreharbeiten auf der griechischen Insel Mykonos deutete die Modelmama im Gespräch mit spot on news an: «Vielleicht kommt sie eine Episode mal vorbei.» Leni kennt «Germany's next Topmodel» seit Beginn an. «Sie wird jetzt 18 Jahre alt und die Show ist im 17. Jahr, sie war also von Anfang an mit dabei», erzählte die 48-Jährige damals.