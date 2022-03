«Germany's next Topmodel»: Nach dem Umstyling ist vor dem Umstyling

«Ich habe Gänsehaut!»

Wie schwer so eine Typveränderung ist, davon kann Vanessa (20) ein Lied singen. Sie ist in der letzten Folge ebenfalls vom Durchschnittsmädchen mit langen brauen Haaren zu einer ganz besonderen Type geworden, nämlich einer mit Bob und Pony in Türkis. Obwohl ihr die Frisur selbst überhaupt nicht gefällt, verändert der Look ihr Selbstbewusstsein vor der Kamera: «Ich hab' Gänsehaut», gibt sich Heidi beim Shooting begeistert.