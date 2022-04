«Germany's next Topmodel»: Nacktshooting, Mobbing, Hackfleischbauch

Lieselotte will das Handtuch werfen

Für das Shooting gibt es dieses Mal nur Goldfarbe auf die Haut. Und ein herausforderndes Set: Die Frauen sollen in einer überdimensionalen Uhr mit ihren goldenen Körpern die Zeiger nachstellen. Für Lieselotte (66) ist damit eine Grenze erreicht: «Da ist jetzt ein Punkt wo ich sage, so lieb wie ich meine Heidi habe, das muss echt nicht sein.» Lieselotte will ernsthaft gehen. Juliana (24) ist entsetzt: «Wenn man so weit gekommen ist, sollte man das jetzt nicht wegwerfen.» Auch die sonst so starke Martina bricht plötzlich in Tränen aus: «Das schockiert mich sehr.»