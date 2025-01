«Germany's next Topmodel»: Neue Staffel kommt zweimal pro Woche

In der 13. Folge, die für den 27. März (Donnerstag) geplant ist, treffen Männer und Frauen erstmals aufeinander. In den restlichen Episoden treten beide Geschlechter donnerstags in einer gemeinsamen Folge an. «Mit dem zusätzlichen Dienstag haben wir die Möglichkeit geschaffen, unserem Publikum noch mehr von der aufregenden ‹GNTM›–Reise zu zeigen», so ProSieben–Senderchef Hannes Hiller. Das sei das perfekte Konzept, um das 20. Jubiläum zu feiern.