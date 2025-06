«Germany's next Topmodel»-Outings: Von der Jungfrau zum Samenspender

Eliob (29) spricht die «Bunte» auf einen Social Media–Post an: «Ich habe gelesen, du bist Samenspender. Wie kommt man dazu?» Der smarte Österreicher mit Wohnsitz in Tokio will «selbst keine Kinder bekommen, aber ich habe gute Gene. Es wäre eine Verschwendung. Inzwischen könnte ich schon Vater sein.» Schliesslich bekennt Daniela (20), dass sie, wie Moritz, noch keine feste Beziehung hatte. «Aber du bist jetzt nicht Jungfrau?», will die «Bunte» wissen. «Doch.» Und Christian Düren ist sich sicher: «Daniela kann jetzt erzählen, was sie will, die Schlagzeile steht schon.» Sein Fazit lautet: «Ein gefundenes Fressen für die Kolleginnen, nicht ganz so schlau für unsere Models.»