«Germany's next Topmodel»: ProSieben wehrt sich gegen Vorwürfe

Vorwürfe sind «haltlos»

Auf Nachfrage von «t-online» erklärte eine «GNTM»-Sprecherin nun: «Beide bekommen Post von uns. Nathalie Volk behauptet in diesem Kontext Dinge, gegen die wir juristisch vorgehen werden.» Wer bei «GNTM» einen Arzt brauche oder nach einem Arzt verlange, bekomme direkt und unmittelbar einen Arzt, heisst es in dem Statement. Insgesamt hätten bislang 340 Kandidatinnen bei dem Format in den Top 20 gestanden. «Einige üben Kritik, die wir ernst nehmen. Andere - wie zum Beispiel Nathalie Volk - erheben mit acht Jahren Abstand Vorwürfe um einen Poolplanscher, die haltlos sind.» In ihrer Instagram Story hatte Volk behauptet, dass sie bei einem Stoss in den Pool durch Heidi Klum blaue Flecken davongetragen habe.