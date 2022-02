«Germany's next Topmodel»: Sarina Nowak als Gastjurorin dabei

2009 nahm sie im Alter von 16 Jahren selbst an der ProSieben-Castingshow teil. Dieses Jahr wird Sarina Nowak (28) Heidi Klum (48) in der 17. Staffel von «Germany's next Topmodel» (seit 3. Februar immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf ProSieben) als Gastjurorin unterstützen. Das hat der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.