«Germany's next Topmodel»: Seelenstriptease und verschmierte Mascara

Für Vivien (22) geht die 13. Woche von «Germany's next Topmodel» auf ProSieben gut los: Sie holt sich beim Dyson-Casting schon ihren zweiten Job. Als nächstes steht ein Video-Shooting mit Brigitte Nielsen (58) an. Sie dreht mit den Frauen eine Szene in einem Gefängnis - um was es dabei geht und in welcher Beziehung die Models zu Nielsens Figur stehen, können sie selbst entscheiden. Kreativität ist gefragt.