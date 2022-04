«Germany's next Topmodel»: Überraschender Rauswurf schockt die Models

Unerwarteter Rauswurf

So gut läuft es nicht für jede. Lena (21) und Viola (21) sind die Schwächsten beim Shooting und müssen zittern. «Es war nicht eure Woche», kündigt Heidi an. Lenas Foto hat sie dann doch noch gerettet. Viola allerdings hat kein Bild mehr bekommen. «Breaks my heart», so Heidi bei ihrem Abgang. Doch dabei bleibt es nicht. Während Inka (19) und Lou-Anne noch vor Heidi stehen, wundern sich die anderen im Backstage, dass heute nur eine gehen musste. Zu früh gefreut. Inka wirkte zu wenig selbstbewusst, so das Urteil. «Ich muss dir leider sagen, ich habe kein Foto für dich», schickt Heidi sie völlig überraschend nach Hause.