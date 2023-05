«Germany's Next Topmodel»: Viel Kritik für die Models

Coco bekommt schon Kritik, bevor sie überhaupt den Laufsteg betritt: «Coco war für mich schwierig Backstage. [...] Ich habe nicht dieses Scheinen, Strahlen, diese Lust, das zu präsentieren, gespürt», zweifelt Perbandt. Dafür ist sie positiv überrascht und gratuliert ihr zu einem «starken Walk». An Katherine (20) bemängeln die Jurorinnen die «gewollt männliche Pose». Mirella hat eigentlich die grösste Motivation, begeht aber auch den grössten Fehler: Sie hält das Kleid an beiden Seiten, um laufen zu können - was weder ihr noch dem Kleid schmeichelt. Für sie ist es auch die letzte Folge GNTM. Mirellas letzte Worte: «Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit, nicht an dem heutigen Tag.»