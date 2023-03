«Germany's next Topmodel»: Zwei Models verlassen die Show freiwillig

Anya (19) gehört zur ersten Fraktion: «Ich will diese ekelhaften langweiligen Haare endlich wegbekommen!» Das Blatt wendet sich, als sich ihr Haar zu einem Pixie-Schnitt entwickelt. «Ich glaube, ich hab‹ grad meine Meinung geändert», so Anya unter Tränen. Die Einzelkämpferin ist so schockiert, dass sie sich sogar umarmen lässt. Ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich beim Blick in dem Spiegel: «Ich seh› aus wie ein Junge, ich find's scheisse.» Auch in der Villa wird ihr «Herrenschnitt» ausgelacht. Ältere Zuschauer fragen sich vor allem, ob sich denn niemand mehr an die Kultfrisuren von Winona Ryder (51) oder Edie Sedgwick (1943-1971) erinnert?