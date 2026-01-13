Gerüchte nach Plakat-Aktion: Kehrt Harry Styles bald zur Musik zurück?

Liefern Plakate Hinweise auf neues Album?

In Städten wie Berlin, New York, Manchester und São Paulo tauchten plötzlich Plakate auf, wie Social–Media–Beiträge zeigen. Über einem Bild von einer Menschenmenge bei einem Konzert prangt der Schriftzug «We Belong Together», also «wir gehören zusammen». Die Poster erwähnen auch die Website "webelongtogether.co«, die einen ähnlichen Clip des Publikums zeigt. Darunter ist als Copyright »Sony Music Entertainment" zu sehen – das Label des Sängers. Auf seiner offiziellen Internetseite wiederum ist ein schwarzer Pfeil zu sehen, der auf einen Newsletter hinweist.