Gerüchte nach Plakat-Aktion: Kehrt Harry Styles bald zur Musik zurück?

Seit über drei Jahren hat Harry Styles keine Musik mehr veröffentlicht. Könnte jetzt ein neues Album kommen? Fans vermuten hinter einer mysteriösen Aktion das Comeback des Ex–One–Direction–Stars.
Liefern Plakate Hinweise auf neues Album?
In Städten wie Berlin, New York, Manchester und São Paulo tauchten plötzlich Plakate auf, wie Social–Media–Beiträge zeigen. Über einem Bild von einer Menschenmenge bei einem Konzert prangt der Schriftzug «We Belong Together», also «wir gehören zusammen». Die Poster erwähnen auch die Website "webelongtogether.co«, die einen ähnlichen Clip des Publikums zeigt. Darunter ist als Copyright »Sony Music Entertainment" zu sehen – das Label des Sängers. Auf seiner offiziellen Internetseite wiederum ist ein schwarzer Pfeil zu sehen, der auf einen Newsletter hinweist.
Die Aktion passt zu einem Video, das Harry Styles Ende 2025 veröffentlichte. Ein rund achtminütiger Clip mit dem Titel «Forever, Forever» zeigt seine Fans vor dem Abschlusskonzert seiner «Love On»–Tour in Reggio Emilia, Italien. Nach einem Schnitt ist Styles am Klavier zu sehen. «Das habe ich für euch geschrieben», leitet er einen bislang unveröffentlichten Song ein. Am Ende des Videos erscheinen die Worte «We Belong Together» – zusammen mit der Aufnahme des Publikums, die auch die gleichnamige Website zeigt.
Letztes Album erschien 2022
All das soll Spekulationen zufolge auf neues Liedmaterial hinweisen. Zuletzt hatte Styles im Mai 2022 das Album «Harry's House» mit dem Hit «As It Was» veröffentlicht. Auch die Platte insgesamt war erfolgreich. Unter anderem in den USA, in Grossbritannien und in Deutschland erreichte sie die Spitzenposition der Charts. Mit dem Album und dem Vorgängerwerk «Fine Line» ging er bis Juli 2023 auf Tour. Danach wurde es still um Styles als Musiker.
Statt mit neuen Songs machte er zuletzt mit seiner angeblichen Liebe zu Zoë Kravitz Schlagzeilen. Mit seiner Teilnahme am Berlin–Marathon und dem Launch seiner Lifestyle–Marke Pleasing sorgte er ebenfalls 2025 für Aufsehen.