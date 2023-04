Endlich Einheitlichkeit: USB-C-Laden für alle!

Weil die Europäische Union ab 2024 den Einsatz von USB-C-Anschlüssen an Smartphones vorschreibt, gehen Branchenbeobachter weiterhin davon aus, dass Apple zumindest in Europa bereits 2023 auf diesen Anschluss umstellt. Die iPhones verbessern dadurch sowohl ihre Datenübertragungsrate als auch ihre potenzielle Ladegeschwindigkeit, auch wenn Apple aus Platzgründen am Gerät selbst weiterhin auf seinen Lightning-Anschluss setzen wollte.