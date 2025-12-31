«Geschafft»: Marcus Höfl und Marion Popp haben geheiratet

Kitzbühel ist ihre Wahlheimat

Der Antrag erfolgte dann in New York, wo Höfl eine Wohnung besitzt. Das Paar will in Zukunft in der US–Metropole viel Zeit verbringen. Aber auch Kitzbühel, wo nun die Silvester–Hochzeit stattfand, hat für die beiden eine besondere Bedeutung. Marion Popp bezeichnet es als Wahlheimat, «der Ort, mit dem wir so viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Und der Platz, an dem besonders zu Silvester die meisten unserer Freunde sind».