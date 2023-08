Gescheiterte Verhandlungen: Wie geht es im Hollywood-Streik weiter?

Eine vorsichtig optimistische Prognose will die Seite «The Hollywood Reporter» aus dem Umfeld der Verhandlungen vernommen haben. Von einem Vertreter der Studio-Seite habe man erfahren: «Ich schätze, dass wir uns in der nächsten Woche wieder am Verhandlungstisch befinden werden. Aktuell sind jedoch beide Seiten noch nicht so weit.» Das Wochenende solle nun von beiden Parteien zunächst genutzt werden, um sich Gedanken über akzeptable Kompromisse zu machen.