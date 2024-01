«Geschenk Gottes»: Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi wird Vater

Der ehemalige Viva–Moderator Mola Adebisi (50) und seine Verlobte Adelina Zilai (36) könnten nicht glücklicher sein: In einem kurzen Clip, den das Paar via «Bild» geteilt hat, verkünden sie, dass Nachwuchs ansteht – ohne ein einziges Wort zu sprechen. Stattdessen hält Adebisi im Beisein seiner Liebsten ein Tablet in die Kamera.