König Charles III. (74) hat ein neues Pferd in seinem royalen Stall. Wie der Palast mitteilte, bekam der britische Monarch von der berittenen und königlichen Polizei aus Kanada eine siebenjährige, schwarze Stute geschenkt. Das Tier hört auf den Namen Noble und ist ein ehemaliges Turnierpferd. Noble lebe sich derzeit nach dem Umzug auf die Insel in den royalen Gestüten in Windsor ein, heisst es weiter. Die Stute ist ein echtes Rampenpferd, das bereits an 90 öffentlichen Auftritten an 50 unterschiedlichen Orten Kanadas teilnahm. Charles teilte ein Foto mit seiner neuen Gefährtin auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family.