Geschichte an Weihnachten: Die «Big Three» der Antike

Wo Geschichtsbegeisterte den Dreiteiler sehen können

The History Channel zeigt «Imperien der Antike» in deutscher Erstausstrahlung verteilt über die drei Weihnachtstage: An Heiligabend feiert der erste Teil über Alexander den Grossen TV–Premiere, am 25. Dezember dreht sich alles um Julius Cäsar, ehe Kleopatra am 26. Dezember die Reihe vollendet. Sendestart ist jeweils zur Prime–Time um 20:15 Uhr, die Filme dauern zwischen 90 und 110 Minuten. Wer die Historien–Trilogie zu einem anderen Zeitpunkt sehen möchte: Alle Episoden sind auch über Wow von Sky sowie via History Play über die YouTube Primetime Channels und die Amazon Prime Video Channels streambar.